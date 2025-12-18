O gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, do Vila Nova, passa por revitalização para que esteja à disposição para a próxima temporada completa do Vila Nova. Ao contrário deste ano, em que o estádio só ficou disponível a partir de abril, o OBA será palco do jogo contra a Anapolina no dia 14 de janeiro, às 19h30, pela 2ª rodada do Goianão.\nVila Nova empresta três jogadores formados na base do clube\nAo POPULAR, o presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Leandro Bittar, explicou que o processo de revitalização do gramado do OBA começou há cerca de 15 dias, e o processo, normalmente, é concluído em um mês. Portanto, há tempo suficiente para que esteja pronto para a estreia colorada como mandante em 2026.\n“É uma manutenção que fazemos todo final de ano, revitalização, é normal. Fazemos corte vertical, descompactação, top dressing, que é colocar areia para revitalizar a questão do solo, adubação. Não tem muito segredo. Agora é só esperar. (O estádio) Estará à disposição no Campeonato Goiano”, informou.