O Grêmio Anápolis é o primeiro clube a promover a troca de comando técnico no início da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A Raposa, nesta segunda-feira (3), anunciou a demissão de Tutti Mendes e contratou o experiente Gilberto Pereira, de 61 anos.\nTutti Mendes não resistiu ao momento ruim do Grêmio Anápolis, que perdeu os três jogos disputados na Divisão de Acesso e é o lanterna da competição nacional.\nO Grêmio Anápolis foi goleado domingo (2) pelo Rio Verde (4 a 1), fora de casa. Antes, foi batido pelo Goiânia (2 a 1) e Morrinhos (1 a 0).\nGilberto Pereira, novo treinador da equipe, acumula experiência no futebol goiano. Ele foi campeão da Segundona no Goiatuba (2021) e no Inhumas (2022). Também conquistou a Terceirona (2019) no Goiatuba.\nO último trabalho dele foi à frente da Abecat, na Série D do Brasileiro. Gilberto Pereira pegou a equipe de Ouvidor na última posição no Grupo A11. Nos seis jogos sob seu comando, a Abecat obteve uma derrota, dois empates e três vitórias seguidas, nas últimas rodadas da competição nacional e ficou a um ponto da classificação à 2ª fase.