O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação do lateral direito Diego Caito, que pertence ao Goiás e foi emprestado ao clube gaúcho até o fim deste ano. O jogador de 22 anos está em Porto Alegre desde o final de semana passado.\nCaito está regularizado, pois teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e já pode estrear pelo Grêmio, que enfrenta o Fluminense no próximo domingo (26) na abertura do returno da Série A.\nO anúncio da contratação do jogador não foi feito anteriormente porque o Goiás não tinha enviado a documentação do atleta para registro, pois aguardava o pagamento da taxa de R$ 3 milhões pelo empréstimo do lateral. Esse pagamento foi feito nesta sexta-feira (24).\nDiego Caito agora aguarda o processo de regularização para estrear pelo Grêmio. Há chance do jogador atuar pelo clube gaúcho, que não possui lateral direito de origem à disposição e tem atuado com o atacante Pavón de maneira improvisada na função.