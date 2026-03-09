O Grêmio empatou com o Internacional por 1 a 1, neste domingo (8), no Beira-Rio, pela final do Campeonato Gaúcho e é campeão estadual. O tricolor havia vencido o primeiro jogo, em casa, por 3 a 0.\nO gol do Grêmio foi marcado por Gustavo Martins, na última jogada do primeiro tempo. Alan Patrick empatou para o time da casa no segundo tempo.\nO Grêmio chegou ao seu 44º título gaúcho e agora encostou ainda mais no Internacional, que é o maior vencedor com 46 conquistas. O Grêmio volta a ganhar o estadual após ver o rival levantar a taça em 2025.\nAs equipes voltam a campo já nesta semana. Na quarta-feira (11), o Internacional visita o Atlético-MG, às 19h (de Brasília). O Grêmio recebe o Red Bull Bragantino na quinta-feira (12), às 21h30.\nJOGO AO ESTILO GRENAL\nComo quase todo Grenal, o jogo foi quente e intenso do começo ao fim, mesmo com a grande vantagem do Grêmio. Só no primeiro tempo foram 23 faltas e oito cartões amarelos, com direito a pelo menos duas paralisações por conta de confusão.