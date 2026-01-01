O volante Ronald, de 22 anos e cuja permanência no Atlético-GO interessava ao clube, foi emprestado pelo Grêmio ao Fortaleza, clube rebaixado à Série B de 2026 e que será adversário do Dragão.\nO Leão do Pici venceu a concorrência do Atlético-GO e também de Goiás e Juventude para ter o jogador no elenco.\nDesde o final da Série B no ano passado, o Atlético-GO tentava renovar o empréstimo do atleta, que atuou 14 vezes desde que chegou ao clube e só ficou fora na última rodada porque estava suspenso. A direção atleticana está no mercado em busca de mais um volante.\nUm dos destaques atleticanos na campanha de reação na Série B, Ronald revelou, nas entrevistas, o desejo de permanecer no Atlético-GO e em Goiânia, pois havia se adaptado bem à vida na capital goiana.\nEntre ele e a diretoria atleticana, uma renovação estava alinhada, mas o volante se valorizou no mercado e virou alvo de outros clubes.