O Grêmio voltou a procurar o Goiás para uma transferência do lateral Diego Caito. Desta vez, o clube gaúcho tenta a contratação em definitivo do jogador de 22 anos.\nO diretor Michel Alves disse que nenhum atleta do Goiás será negociado por empréstimo e que só vai abrir conversa de transferências em definitivo. O Grêmio havia tentado inicialmente uma negociação por empréstimo com opção de compra. Essa proposta foi rejeitada pelo clube goiano.\nA negociação está em fase de definição de forma de pagamento e quais os valores. O Goiás é dono de 80% dos direitos do jogador.\nEm 2025, Diego Caito renovou contrato até o fim de 2028 e as multas foram atualizadas para R$ 100 milhões para o mercado nacional e R$ 300 milhões para o exterior. Nesta negociação com o Grêmio, os valores não serão próximos aos das multas.