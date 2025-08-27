Depois de muita movimentação ano passado, o mercado de pilotos da Fórmula 1 tem estado até calmo, mesmo com todo o burburinho primeiro sobre o futuro de Max Verstappen e depois sobre a dupla que a Cadillac escolheria para sua temporada de estreia na categoria.\nVerstappen confirmou no final de julho que fica na Red Bull por enquanto, embora seu futuro a médio prazo esteja ligado à possibilidade de recuperação da equipe com que conquistou seus quatro títulos mundiais - até porque mais um ano como o atual poderia ativar cláusulas que liberariam sua saída.\nLeia também\n+Dupla do Goiás é campeã brasileira sub-20 pelo Palmeiras, e meia pode ser comprado pelo clube paulista\nE a Cadillac confirmou a contratação de dois pilotos que não estão no grid atual e que trazem a experiência de terem corrido por times em desenvolvimento e grandes: Sergio Perez e Valtteri Bottas.