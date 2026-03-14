O GP do Brasil de MotoGP, que será em Goiânia do dia 20 ao dia 22 de março e marca o retorno da categoria à capital goiana após quase 40 anos, terá 22 pilotos no grid de largada. A etapa será a 2ª do calendário, depois da Tailândia.\nO principal destaque da etapa é espanhol Marc Marquez, detentor de sete títulos da principal categoria da MotoGP, incluindo do de 2025 - é, portanto, o atual campeão.\nTambém tem brasileiro no grid após 18 anos. Diogo Moreira é o representante nacional.\nVeja o grid completo da MotoGP: