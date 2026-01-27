Fundado como projeto social no Jardim Guanabara, equipe surpreendeu ao vencer o Vasco e terminar entre as oito melhores campanhas da competição (Lucca Prado/Guanabara City)\nO Guanabara City chamou a atenção ao chegar às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, logo em sua primeira participação na competição nacional de futebol de base. A campanha do time goiano foi embalada pelo hit ‘Pega o Guanabara e vem’, sucesso de Wesley Safadão e Alanzim Coreano, entoado a plenos pulmões pelos atletas e pela torcida após cada partida na Copinha.\nO sucesso na Copinha foi tamanho que o time fez a primeira venda internacional de um atleta. O atacante Luciano Ayres foi negociado para o FC Tikves 1930 Kavadarci, clube da 1ª Divisão da Macedônia do Norte.\nEntretanto, o Guanabara City Futebol Clube nem sempre se chamou Guanabara City. O clube foi fundado em 15 de novembro de 1999 como Raça Sport Brazil com o intuito de ser um projeto social de formação de atletas, voltado principalmente para jovens da região do bairro Jardim Guanabara.