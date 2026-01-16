O Guanabara City segue fazendo história em sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe goiana garantiu vaga nas quartas de final da competição ao vencer o Atlético-PI nos pênaltis, mais uma vez com brilho decisivo do goleiro Samuel, que defendeu duas cobranças na disputa realizada no Estádio José Vessi, em Cravinhos, nesta sexta-feira (16).\nO adversário da Águia nas quartas de final será definido ainda nesta sexta-feira (16), no confronto entre Cruzeiro e Santos, às 21h30. A partida das quartas está marcada para domingo (18), ainda sem horário confirmado.\nGoleiro brilha nos pênaltis, e Guanabara City vai às oitavas da Copinha\nDecisão nos pênaltis e protagonismo de Samuel\nO jogo foi marcado por muito equilíbrio e cautela das duas equipes, que evitaram se expor ao longo dos 90 minutos. Com poucas chances claras criadas, a decisão foi para os pênaltis, novamente com Samuel como protagonista, assim como havia ocorrido na fase anterior contra o Botafogo-SP.