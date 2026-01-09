O Guanabara City empatou com o Velo Clube por 1 a 1, nesta sexta-feira (9), pela 3ª rodada do Grupo 12 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio José Vessi, em Cravinhos, no interior de São Paulo. Pela primeira vez na história do clube na Copinha, a Águia garantiu a classificação em 1º lugar do grupo, com destaque para a vitória histórica sobre o Vasco da Gama na campanha.\nO time goiano vai enfrentar o Tuna Luso na 2ª fase.\nO Guanabara City entrou em campo já classificado para a fase mata-mata após vencer as duas primeiras partidas, contra o Vasco e o I9, somando seis pontos e assegurando a vaga de forma antecipada logo em sua estreia na competição.\nJá o Velo Clube, com apenas um ponto conquistado, precisava da vitória para chegar aos quatro pontos e ainda torcer por uma derrota do Vasco, que entraria em campo às 19h30.