O Guanabara City fez história e venceu o Vasco da Gama por 3 a 1 nesta terça-feira (6), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo Grupo 12, no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, no interior de São Paulo.
Em uma partida difícil contra uma das bases mais tradicionais do Brasil, o Vasco, campeão da Copinha em 1992, o time goiano mostrou competitividade desde o início. Mesmo diante do favoritismo da equipe carioca, o Guanabara abriu o placar, sofreu o empate e, mesmo atuando com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, conseguiu construir uma vitória histórica.
Esse foi apenas o segundo jogo do Guanabara City na história da Copinha. A estreia aconteceu no último sábado (3), quando goleou o I9 por 3 a 0. Já o Vasco vinha de vitória por 2 a 0 sobre o Velo Clube na primeira rodada.