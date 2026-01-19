O atacante Luciano Ayres Bucar, de 20 anos, conhecido como Lucianinho, tornou-se a primeira venda da história do Guanabara City diretamente para um clube do exterior. A negociação é resultado do destaque da equipe em sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição em que o clube chegou até as quartas de final, sendo eliminado pelo Cruzeiro.\nLucianinho atuou em quatro das seis partidas do Guanabara City na Copinha e teve papel decisivo ao converter a última cobrança de pênalti na disputa contra o Botafogo-SP, garantindo a classificação para as oitavas de final, quando a equipe enfrentou o Atlético-PI.\nApós o confronto, o jogador seguiu para São Paulo e, posteriormente, embarcou para a Macedônia do Norte, onde se apresentará ao novo clube, que realizará sua pré-temporada na Turquia.