O Guanabara City realizou a primeira partida de sua história na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (3) e estreou com goleada por 3 a 0 sobre o I9 Futebol Clube, pelo Grupo 12, no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, no interior de São Paulo.\nO clube, que criou há apenas quatro anos a categoria Sub-20, foi vice-campeão goiano e garantiu vaga na Copinha pela primeira vez.\nA partida teve ritmo intenso e foi marcada por oportunidades para os dois lados do início ao fim. O I9 se lançou mais ao ataque, enquanto o Guanabara explorou com eficiência as transições rápidas, chegando com frequência ao gol adversário. No segundo tempo, após uma arrancada ofensiva, o time goiano conseguiu um escanteio. Após a cobrança, a bola ficou viva na pequena área e o camisa 3, Charles, finalizou para o gol, abrindo o placar e marcando o primeiro gol da história do Guanabara City na competição.