Após chegar às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior logo em sua primeira participação, o Guanabara City negociou sete jovens que fizeram parte da campanha histórica.\nO goleiro Samuel, de 21 anos, um dos principais destaques da equipe, ao defender quatro pênaltis em duas disputas no mata-mata contra Botafogo-SP e Atlético-PI, está se transferindo para o Santa Cruz, que disputará a Série C em 2026.\nDe dispensado pelo Flu a destaque da Copinha pelo Guanabara City: conheça a história do goleiro Samuel\nAlém dele, outras negociações foram concretizadas. O atacante Lucianinho já havia sido vendido ao FC Tikves, da Macedônia, ainda com a Copinha em andamento.\nO zagueiro Morais está acertado com o Athletic-MG, que disputa a Série B; o lateral Riquelme reforçará o Barra-SC, da Série C; o volante Thiago vai para a Abecat, que disputará a Série D e está classificada para as quartas de final do Campeonato Goiano.