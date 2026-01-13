O Guanabara City segue fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe goiana está classificada para a 3ª fase da competição após vencer a Tuna Luso-PA por 1 a 0, nesta segunda-feira (13), em jogo válido pela 2ª fase. A partida foi disputada no Estádio José Vessi, em Cravinhos, no interior de São Paulo.\nEntre os clubes goianos, apenas a Águia continua viva na Copinha. Vila Nova e Trindade não passaram da fase de grupos, enquanto o Goiás caiu nos pênaltis diante do Mirassol, também nesta segunda-feira (12).\nGoiás perde três pênaltis e é eliminado pelo Mirassol na Copinha\nNa próxima fase, o Guanabara City enfrentará o Botafogo-SP, que venceu o Vasco por 1 a 0 e garantiu a classificação.\nO Guanabara se classificou à 2ª fase como líder do Grupo 12, com 7 pontos, somando duas vitórias, contra Vasco e I9, e um empate diante do Velo Clube. Já a Tuna Luso avançou como 2ª colocada do Grupo 11, com apenas dois pontos, após empatar com Santa Cruz e Bandeirante e perder para o Botafogo-PB. Mesmo com a menor pontuação entre os classificados da 1ª fase da competição, a equipe paraense avançou pelo saldo de gols.