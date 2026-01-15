O Guanabara City segue está entre os 16 melhores clubes da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, encara nesta sexta-feira (16), o Atlético-PI no Estádio José Vessi, em Cravinhos, às 16 horas. O atual destaque da campanha é o goleiro Samuel, que brilhou na classificação às oitavas na disputa de pênaltis.\nNa 3ª fase, a Águia enfrentou o Botafogo-SP, que tinha 100% de aproveitamento na competição e havia eliminado o Vasco. A partida terminou empatada em 0 a 0. Catatau, um dos destaques do time, desperdiçou um pênalti no tempo normal, mas se redimiu ao converter de cavadinha nas cobranças. Nos pênaltis, o goleiro Samuel, de 19 anos, defendeu duas cobranças da equipe paulista e foi o herói da classificação. O jovem comentou o sentimento e a estratégia nas penalidades.\nGoleiro brilha nos pênaltis, e Guanabara City vai às oitavas da Copinha