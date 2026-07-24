O treinador espanhol Pep Guardiola recusou o convite para assumir a seleção italiana, que segue no mercado em busca de um novo técnico após não conseguir a classificação para as três últimas Copas do Mundo.\n"Obrigado, fico honrado, mas não me sinto preparado neste momento", teria dito um dos principais técnicos do século 21, ao responder ao convite feito pelo ex-zagueiro Paolo Maldini, diretor técnico da Azzurra.\nO ex-meia Andrea Pirlo aparece agora como um dos favoritos para assumir o comando da equipe.\nO último Mundial disputado pela seleção tetracampeã foi em 2014, no Brasil, quando caiu ainda na fase de grupos, após derrotas para Costa Rica e Uruguai.\nDesde então, a equipe foi eliminada três vezes seguidas na repescagem das Eliminatórias europeias. Foi derrotada pela Suécia no classificatório para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pela Macedônia do Norte ao tentar a vaga para a de 2022, no Qatar, e pela Bósnia e Herzegovina, em 2026.