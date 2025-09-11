A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, que garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil ao alvinegro, teve como destaque o atacante Gui Negão. Apesar do esperado retorno de Yuri Alberto, foi o jovem quem roubou os holofotes na Neo Química Arena. E ele deve continuar em alta.\nGui Negão foi o protagonista da classificação alvinegra. O cria da base deu uma assistência a Rodrigo Garro e marcou o gol que fechou o 2 a 0 para a equipe de Dorival Júnior.\nO camisa 56 já tem dez jogos pelo profissional. Só nos últimos cinco, porém, ele já registra quatro gols, uma assistência e ganhou destaque em um momento decisivo para o clube, que chega às semifinais da Copa do Brasil tentando engatar bom momento também no Campeonato Brasileiro.\nA alta de Gui Negão também ocorre em um momento crítico no departamento médico do clube, que viu Yuri Alberto e Memphis sofrerem com lesões. O holandês, aliás, deixou o gramado contra o Athletico com dores e voltou a preocupar a comissão técnica para a sequência da temporada.