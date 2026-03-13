Goiânia está prestes a fazer história novamente como o palco do retorno da MotoGP ao Brasil após 22 anos. Na próxima semana, entre os dias 20 e 22 de março, o Autódromo Internacional Ayrton Senna recebe a elite da motovelocidade para uma etapa que marcará a abertura do autódromo goianiense depois de uma profunda reforma que transformou o patamar do espaço.\nPara Goiânia, receber a MotoGP remonta à década de 1980, quando a capital foi a primeira cidade brasileira a sediar a elite da motovelocidade. Desta vez, a categoria desembarca na capital para iniciar um ciclo de cinco anos com Goiânia como sede oficial da categoria no país.\nNesta etapa de 2026, o espetáculo ganha brilho especial com a presença do brasileiro Diogo Moreira, melhor estreante da Moto2 no ano passado e promessa que agora encara o desafio na categoria principal. O grid também tem o multicampeão Marc Márquez, além de outros talentos que desfilarão potência, tradição, tecnologia de ponta e adrenalina pura pelo circuito goianiense.