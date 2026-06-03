O meia atacante Guilherme Marques, de 35 anos, é o artilheiro do Atlético-GO na temporada com sete gols. A torcida atleticana pede a presença dele como titular, após se recuperar de lesão no tornozelo. Porém, o jogador ressalta que não tem lugar cativo no time e que a decisão de colocá-lo para atuar é do treinador. “Tem coisas que a gente controla, tem coisa que não controlamos, como tudo na vida. O que posso controlar é trabalhar, me dedicar, chegar no horário. Se eu entrar (para jogar) cinco minutos, vou tentar dar o melhor, assim como jogar 20, 30 minutos ou ser titular. Quando o Atlético-GO me contratou, não era para ter um contrato vitalício e jogar sempre”, comentou o jogador atleticano.\nO próximo jogo do Dragão será na segunda-feira (8), diante do América-MG, atual lanterna da Série B (3 pontos), Belo Horizonte. A equipe atleticana está pressionada pela necessidade de vitória fora de casa para subir na tabela Guilherme Marques se coloca à disposição do técnico Eduardo Souza após colaborar, no banco ou desde o início do jogo. “Isso é decisão do treinador. Mas se ele precisar de mim, por quanto for, vou dar o máximo. Sou um jogador de 35 anos, mas tenho muita ambição e é óbvio que quero começar a jogar de início, assim como foi no início da temporada’, acrescentou o meia do Dragão.