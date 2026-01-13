O meia-atacante Guilherme Marques, de 34 anos, foi a última contratação anunciada pelo Atlético-GO neste início de temporada. O jogador disputou a Série A do Brasileiro no ano passado, na histórica campanha que garantiu uma vaga ao Mirassol-SP na Copa Libertadores de 2026 - o clube paulista foi estreante na elite nacional.\nNome de peso para reforçar o Dragão, Guilherme Marques foi anunciado na sexta-feira (9), passou a treinar no domingo (11) e garante estar em condições de estrear pelo rubro-negro nesta semana, contra a Aparecidense, na quinta-feira (15), ou no clássico diante do seu ex-clube, o Goiás, no domingo (17), no Estádio Antônio Accioly.\n"Eu me sinto muito bem. O Campeonato Brasileiro terminou não faz muito tempo (atuou no jogo Mirassol 3 x 3 Flamengo, no dia 6 de dezembro). Tive a oportunidade de terminar jogando, isso é muito importante. Agora é conhecer os companheiros, se ambientar ao novo clube. São dois ou três dias que estou treinando", explicou o jogador, que também precisa ser regularizado para estrear.