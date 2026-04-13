O meia-atacante Guilherme Marques, de 34 anos, tem sido utilizado no decorrer de alguns jogos do Atlético-GO na Série B, como o da vitória de domingo (12) sobre o Londrina-PR, por 2 a 1, ou escalado desde o início, como na derrota (2 a 1) para o Náutico, quando fez a cobrança de falta que originou o gol de Léo Jacó. Guilherme Marques lidera o número de participações em gols do Dragão neste ano – ele fez cinco gols (um a menos do que Léo Jacó) e contabiliza três assistências.\nO jogador valorizou o resultado sobre o Londrina, participando diretamente do lance que resultou no triunfo, aos 41 minutos da etapa final.\n“Fizemos um grande jogo, empilhamos chances de gols e poderíamos ter feito até um placar mais elástico, mas o que vale mesmo agora são os três pontos e a nossa vitória, que foi muito importante nesse momento”, destacou o meia-atacante, que ano passado atuou pelo Mirassol-SP na surpreendente campanha na Série A que garantiu o clube do interior paulista pela primeira vez na Copa Libertadores.