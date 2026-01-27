O lateral esquerdo Guilherme Romão deixou o Atlético-GO após duas temporadas, 103 atuações, seis gols pelo Dragão e o título de campeão goiano de 2024. O destino do jogador será o Santa Clara, de Portugal. Os valores da negociação não foram divulgados.\nRomão se despediu do Dragão pelas redes sociais do Atlético-GO. O último jogo dele foi na vitória (2 a 1) sobre o Vila Nova, na tarde do último domingo (25). Ele marcou o gol de honra na derrota (3 a 1) para a Jataiense, na quarta-feira (21).\nNo domingo (25), o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, havia revelado que o jogador estava de saída do clube.\nGuilherme Romão teve altos e baixos no Dragão. Ano passado, ele se desentendeu com o técnico Cláudio Tencati, foi afastado e havia a possibilidade de uma transferência, mas o jogador foi reintegrado pelo treinador seguinte, Fábio Matias, e voltou a ser titular na Série B com a chegada de Rafael Lacerda.