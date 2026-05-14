O atacante Gustavo Coutinho de 27 anos, já disputou seis jogos pelo Atlético-GO e fez seis gols desde que retornou ao clube, emprestado pelo Sport. O jogador afirma que traz "mais experiência" para colocar a serviço do clube se comparado ao jogador que era em 2023, quando foi artilheiro da Série B (14 gols) no acesso atleticano e no título do Goianão.\n"De 2023 para cá, três anos se passaram. Parece que foi ontem quando fui apresentado. Acredito que seja a experiência para saber atravessar momentos bons momentos difíceis, tanto em competições como individualmente falanfo", descreveu o atacante. Ele obteve três acessos seguidos na Série B: Atlético-GO (2023), Sport (2024) e Coritiba (2025, como campeão).\nO jogador lembrou que passou por momentos delicados no Sport e no Coritiba, mas sem jamais desistir. "O torcedor do Atlético-GO deve ter ficado feliz com a minha volta porque sabe que não vou desistir, independentemente do que ocorre na partida", atestou o atacante, citando o pênalti perdido no empate sem gols com o Juventude, em que carimbou a trave do goleiro Jandrei. Coutinho teve outra chance, mas parou em Jandrei.