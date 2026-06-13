O atacante Gustavo Coutinho, de 27 anos, voltou ao Atlético-GO com a incumbência de fazer gols na Série B, como na primeira passagem pelo clube, em 2023. No empate de 3 a 3 com o CRB, na noite desta sexta-feira (12), o jogador atleticano se destacou no segundo tempo, ao sofrer um pênalti, chutar uma bola na trave e marcar dois gols: um no cabeceio e outro na cobrança da penalidade sofrida por ele.\nO goleador explicou que o time não pode cometer erros, como nos três gols sofridos no primeiro tempo, e que a Série B exige um espírito diferente. Ele fez três gols nos últimos dois jogos, sobre o América-MG e CRB.\nGustavo Coutinho definiu o empate como uma "partida um pouco atípica". Ele já tem seis gols na Série B e está na briga pela artilharia com Mikael, goleador do CRB que marcou duas vezes no Estádio Antônio Accioly e já tem nove gols.