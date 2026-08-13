O atacante Gustavo Coutinho, de 27 anos, se prepara para o clássico do próximo sábado (15), diante do Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly. Na segunda passagem dele pelo clube, Coutinho disputou o primeiro jogo justamente diante da equipe vilanovense, no 1º turno, quando o Dragão perdeu de virada por 2 a 1.\nGustavo Coutinho afirma que o Atlético-GO precisa da vitória para entrar ou se aproximar mais do G6, lugar ocupado pelo Vila Nova (5º lugar, com 34 pontos). “Queríamos estar no lugar deles”, afirmou o jogador, na coletiva desta quarta-feira (12), no CT do Dragão. O atacante também fez elogios ao trabalho do técnico Roger Silva, invicto há cinco rodadas no Atlético-GO.\n“Quando olhamos a tabela, queríamos estar no lugar deles (Vila Nova). Eles (Vila Nova) estão na nossa frente, estão dois pontos na nossa frente. O nosso maior desejo é entrar no G6, onde eles (Vila Nova) estão na maior parte do campeonato. O lugar em que eles estão, hoje (5º lugar, com 34 pontos), é onde queríamos estar”, destacou o atacante, autor de nove gols na Série B do Brasileiro. Ele previu uma disputa acirrada pela vaga no G6 até o final do 2º turno, mas acredita numa arrancada atleticana nos próximos jogos, assim como em 2023, quando o clube obteve o acesso à Série A.