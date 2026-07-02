Há uma sinergia que só o futebol pode explicar entre o atacante Gustavo Coutinho, de 27 anos, e o Atlético-GO. Em duas passagens pelo Dragão, o jogador soma 24 gols e está entre os três maiores artilheiros do clube na última década, a partir de 2020. No último domingo (28), marcou duas vezes na vitória (2 a 0) sobre a Ponte Preta.\nEstão à frente de Coutinho dois parceiros dele no título do Goianão e no acesso à Série A, ambos conquistados em 2023: Luiz Fernando (45 gols) e Shaylon (34 gols). O trio se deu muito bem naquela temporada vitoriosa, coroada com o acesso, além de Gustavo se tornar pela primeira vez artilheiro da Série B, façanha dele e do Atlético-GO, clube que só havia registrado artilharias na disputa da Série C, com Júlio César (1990), Rodrigo Ayres (2001) e Marcão (2008).\nNeste retorno ao clube, Gustavo Coutinho tem oito gols na Série B, briga pela artilharia da competição, mira outro acesso à elite nacional, ainda que neste momento o Dragão esteja distante da briga, e planeja uma outra marca - a do 100º gol como profissional. Ele contabiliza 93 gols e não sabe quando será possível fechar a marca centenária.