O atacante Gustavo Coutinho, de 27 anos, deve ser a novidade do time titular do Atlético-GO para o jogo do próximo domingo (12), diante do Londrina, no Estádio Antônio Accioly, pela 4ª rodada da Série B.\nO jogador chegou ao Atlético-GO no dia 26 de março com o status de principal contratação do clube para a sequência da temporada.\nCoutinho pode aparecer no lugar de Léo Jacó ou em uma formação com trio de atacantes, ao lado de Marrony e do próprio Léo Jacó. Neste caso, Geovany Soares ficaria como opção no banco de reservas.\nNo clássico em que o Dragão perdeu de virada por 2 a 1 para o Vila Nova, Coutinho entrou no segundo tempo e atuou por 18 minutos, participando de um lance de ataque.\nNos treinos no CT do Dragão, o atacante realizou trabalhos de velocidade, força e atividades com bola para se recondicionar fisicamente. Ele estava sem atuar há alguns dias pelo Sport, clube que o emprestou ao Atlético-GO até o final da temporada.