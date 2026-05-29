Gustavo Coutinho e a formação do Atlético-GO se tornaram mistérios às vésperas do clássico do próximo sábado (30), contra o Goiás, no Estádio Antônio Accioly. O jogo foi antecipado (seria domingo), começa às 16 horas, e reedita o confronto que decidiu neste ano o Campeonato Goiano, no qual a equipe esmeraldina foi campeã, enquanto os atleticanos foram vices.No Atlético-GO, o centro de treinamento sempre fica aberto à imprensa, mas nada de oficial ou alguma explicação do departamento médico foi repassada. A presença de Gustavo Coutinho parece improvável no clássico de sábado (30), pois ele foi substituído no início do jogo em que o rubro-negro perdeu para o São Bernardo-SP, por 1 a 0, no domingo passado (24). Com um incômodo muscular, o goleador não treinou nenhuma vez durante a semana, faz tratamento intensivo e não pode tocar na bola.Na tarde desta quinta-feira (28), o jogador foi ao campo do CT do Dragão. Ficou sentado na mureta atrás de um dos gols, viu o treino dos colegas, trocou palavras com alguns funcionários e caminhou para o banco de reservas. No percurso, ele puxou a perna direita. Não foi revelado pelo clube se ele tem algum edema, lesão ou dores musculares.Gustavo Coutinho deixou a entender que vai fazer testes. O último treino será na manhã desta sexta-feira (29), antes da concentração para o jogo.Não há sinais de inchaço, apesar do goleador mancar quando caminha. O departamento médico não revelou o resultado dos exames realizados no começo da semana. Na quarta-feira (27), Coutinho foi ao campo, mas não treinou e foi embora mais cedo.A situação clínica do jogador entra para o clima de mistério no Dragão. Desde que voltou ao clube, Gustavo Coutinho atuou dez vezes, nas quais foi substituído oito vezes - em sete delas, saiu no segundo tempo.Na primeira passagem de Gustavo Coutinho pelo clube, em 2023, quando foi um dos destaques na conquista do Estadual e do acesso à Série A, o atacante se defrontou com algumas lesões musculares nas duas pernas. A recuperação dele foi rápida naquela temporada e o jogador atuou 37 vezes, marcando 16 gols, dos quais 14 foram na Série B.Na temporada atual, Gustavo tem três gols (todos em cobranças de pênalti) e é o capitão da equipe. No vestiário, costuma puxar a palavra após os jogos. Por isso, é uma liderança num elenco composto por jogadores que não têm esse perfil.