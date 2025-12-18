Um levantamento do Observatório de Futebol do Centro Internacional para Estudos Esportivos (CIES) entre as principais ligas do mundo apontou que o zagueiro Gustavo Gómez é o atleta que jogou por mais tempo nos últimos cinco anos.\nGómez esteve em ação por 28.194 minutos desde 2021. Em número de partidas jogadas, o zagueiro é o segundo colocado, com 319 jogos; Bruno Fernandes, do Manchester United, entrou em campo 327 vezes.\nTrês jogadores do futebol brasileiro figuram no top-10 da lista. Além de Gómez, Junior Alonso, do Atlético-MG, e Marlon Freitas, do Botafogo, estão entre os atletas com mais minutos nos últimos cinco anos.\nDirigente do Goiás fala sobre orçamento para 2026; veja quanto o clube vai gastar\nCompanheiro de Gómez na seleção paraguaia, Junior Alonso foi quem mais jogou no último ano. O zagueiro do Galo esteve em campo por 6.036 minutos, em 70 partidas. Apenas Vitinha entrou em campo mais vezes, 72 vezes.