O meio-campista Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, começou a gravar vídeos para seu canal no YouTube sobre resenhas de livros. Por causa do alcance do atleta, um dos vídeos viralizou e despertou interesse do público.\nEm análise publicada no dia 2 de setembro, o jogador falou sobre "A Morte de Ivan Ilitch", do escritor russo Liev Tolstói. O livro aborda questionamentos do personagem sobre a vida, a morte, o arrependimento e o sentido da existência, após a descoberta de uma doença term inal.\nDurante o vídeo, o jogador relacionou o texto à sua fé, no sentido de criticar aquilo que, segundo ele, o ser humano busca ao longo da vida: bens materiais e status.\nApós a indicação de Scarpa, o livro se tornou um dos mais vendidos do Brasil na Amazon nos últimos dias e fez com que fosse criado um clube de leitura por torcedores do Atlético.