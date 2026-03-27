O cantor Gusttavo Lima foi importante no acordo entre Vila Nova e o técnico Guto Ferreira, de acordo com o vice-presidente financeiro Hugo Jorge Bravo. O Tigre entrou em contato com o “Embaixador”, que é sócio do empresário do treinador, Adriano Spadoto, na SAF do Paranavaí-PR, e o cantor intermediou a negociação.\n“É importante neste momento destacar pessoas que foram importantes na construção dessa operação. Primeiro, quero agradecer ao Adriano Spadoto, representante do nosso comandante, e dizer que essa operação contou com o apoio de um grande artista, o Gusttavo Lima”, disse Hugo Jorge Bravo na apresentação de Guto Ferreira, nesta sexta-feira (27).\nO Vila Nova entrou em contato com Gusttavo Lima após demitir Umberto Louzer, e pediu a ajuda do cantor para contratar Guto Ferreira, que estava desempregado desde o seu último trabalho, no fim do ano passado, quando subiu o Remo para a Série A. As negociações foram concluídas no último domingo (22).