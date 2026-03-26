A “era Guto Ferreira” começou no Vila Nova, e a tendência é de que o estilo de jogo seja diferente do utilizado por Umberto Louzer nos primeiros meses da temporada. Com preferência por laterais mais ofensivos, um meio-campo mais povoado e um ataque móvel, o novo treinador colorado tem várias situações a serem analisadas no elenco.\nO início de 2026 não foi tão bom quanto o Vila Nova esperava. O time sequer chegou à final do Goianão e caiu na Copa do Brasil sem vencer nenhuma das três partidas que disputou, sendo eliminado pelo Confiança, um time que integra a Série C do Campeonato Brasileiro. O baixo rendimento culminou na demissão de Umberto Louzer e em saídas de atletas.\nSomente neste mês de março, três jogadores deixaram o clube. O lateral direito Thalys teve o contrato rescindido em comum acordo e foi para a Ponte Preta. Já o volante Marco Antônio foi emprestado para o Botafogo-SP e o zagueiro Weverton foi emprestado à Macaca, juntando-se a Thalys.