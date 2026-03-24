Nesta terça-feira (24), o técnico Guto Ferreira comandou os primeiros treinamentos com o elenco do Vila Nova no CT Vila do Tigre. O novo treinador colorado avaliou que "tem muita gente boa" no atual plantel e projetou o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.\n"Não se negocia confiança. Não se negocia a ideia de que nós vamos chegar. Trabalho pautado no respeito, mas visando alcance de objetivos. As impressões são as melhores possíveis", analisou.\nGuto Ferreira afirmou que o Vila Nova tem uma estrutura fantástica, "de vanguarda", e bons campos, algo que completa o que a comissão precisa para trabalhar no dia a dia. Sobre os jogadores, o treinador fará uma avaliação mais a fundo.\n"A gente veio porque acreditava no plantel. Contratar alguém? Vamos ver, vamos avaliar. Tem muita gente boa aí. Tem muitos que já conquistaram coisas com a gente, e a busca nossa é essa: conquistar de novo o tão sonhado acesso", concluiu o técnico.