Na tarde desta sexta-feira (27), o Vila Nova apresentou o técnico Guto Ferreira, que declarou que o time colorado “vai chegar” na briga pelo acesso. O treinador também comentou a respeito da escolha pelo clube, analisou a Série B e projetou a recuperação da confiança dos jogadores.\nGuto Ferreira foi apresentado pelo presidente colorado Fábio Brasil e pelo vice-presidente financeiro Hugo Jorge Bravo.\nHugo explicou que a negociação pelo técnico envolveu até o cantor Gusttavo Lima, cujo representante falou diretamente com o staff do treinador. O dirigente também afirmou que espera que o profissional ajude a acabar com os “41 anos de deserto” do Vila Nova desde a última participação na Série A, após encerrar o jejum de 31 anos do Remo sem integrar a elite nacional.\nConfira as principais respostas de Guto Ferreira em sua apresentação no Vila Nova: