O técnico Guto Ferreira conquistou a primeira vitória no comando do Vila Nova e dividiu os méritos com o elenco colorado. Neste sábado (4), o Tigre venceu o Atlético-GO, por 2 a 1, de virada, pela 3ª rodada da Série B.\n“(Jogadores) Não abrem mão de lutar, do primeiro ao último minuto. Quando eu digo, são eles (jogadores). A gente (comissão técnica) contribui para eles desempenharem o melhor. Quem realiza são eles. Às vezes a resposta não está com os 11 que entraram. Um menino de 18 anos resolveu o jogo para nós”, elogiou Guto Ferreira.\nO menino que o treinador se refere é Gustavo Puskas. O atacante saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória do Vila Nova após desarmar o goleiro Vladimir, que errou domínio após recuo e viu o jogador apenas empurrar para o fundo das redes.\n“Quem é esse menino? No jogo passado fez um dos gols na Copa Verde, extremamente lúcido. No sub-20, também de virada, fez dois. Isso é acreditar. Ele acredita, a gente acredita nele. Quando está ciente do que pode executar, acontece o que aconteceu”, acrescentou os elogios.