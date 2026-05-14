O técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, afirmou que a Copa Centro-Oeste “serviu muito bem” para os propósitos do clube na temporada, explicou que a equipe bobeou na eliminação para o Anápolis no OBA, nos pênaltis, e declarou que não vai ficar “caçando os culpados” pelo resultado adverso no Regional.\n“Primeiro, (quero) deixar bem claro que, até aqui, a Copa (Centro-Oeste) foi usada para a gente tentar projetar os jogadores, dar ritmo para outros, e acho que ela serviu muito bem para a gente. Conseguimos ter o crescimento de alguns jogadores”, disse, citando o atacante André Luís, que não entrava em campo há dois meses.\nNa noite desta terça-feira (13), o Vila Nova empatou em 1 a 1 com o Anápolis, em jogo único pela semifinal da Copa Centro-Oeste. Nos pênaltis, o Tigre perdeu por 4 a 3, após desperdiçar três cobranças, e foi eliminado da competição.