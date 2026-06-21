O técnico Guto Ferreira explicou a mudança no modelo de jogo do Vila Nova diante do Náutico. O time colorado usou a principal arma do Timbu, as jogadas de transição, para vencer o adversário por 4 a 3 neste sábado (20) e retomar a liderança da Série B.\nSegundo o treinador do Vila Nova, a escalação do Náutico “forçou” o time goiano a jogar pelos lados do campo. Todos os quatro gols do Tigre foram em lances de transição ofensiva, em jogadas de velocidade pelos lados do campo.\n“A gente sabia que o jogo contra eles seria pelos lados. Eles quiseram nos segurar por dentro e conseguimos jogar por fora. A facilidade, os passes que fluíram para quebrar as linhas e aconteceu o que aconteceu. Foi muito bom e nos trouxe a vitória”, comentou o treinador.\nO Vila Nova teve atuação avassaladora no primeiro tempo no OBA. O time colorado marcou quatro gols na etapa inicial, sendo três nos primeiros 17 minutos da partida.