O técnico Guto Ferreira não gostou da postura do Vila Nova no clássico contra o Goiás, principalmente a partir do momento que o time colorado ficou com um jogador a mais após expulsão do zagueiro Ramon Menezes, do clube esmeraldino. Neste sábado (9), a equipe alviverde venceu por 1 a 0 em duelo válido pela 8ª rodada da Série B.\n“Cada jogo é uma história. Hoje foi um jogo que o Vila não esteve bem. Até tentou, teve alguns lances esporádicos, mas se pegar o outro lado (Goiás) também não foi. As duas equipes não criaram nada, foi um jogo de disputa e nós relaxamos quando tinha que entrar pra arrebentar com o jogo. De novo com um jogador a mais, relaxa, toma o gol em momento que era pra melhorar na partida”, analisou o treinador colorado.\nNa Série B, o Vila Nova jogou contra adversários que tiveram atletas expulsos em três ocasiões. Na 2ª rodada, o atacante Iury Castilho, do Sport, foi expulso quando o jogo estava 0 a 0. O Tigre abriu o placar, mas cedeu o empate quando tinha um jogador a mais.