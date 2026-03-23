O técnico Guto Ferreira terá uma semana para conhecer o elenco do Vila Nova e iniciar a implementação de seu estilo de jogo antes da primeira partida no comando do time colorado. Isso porque, nos dois próximos compromissos do Tigre na temporada, pela Copa Centro-Oeste, o clube será representado pela equipe sub-20 e comandado pela comissão da categoria.\nGuto Ferreira chega a Goiânia na noite desta segunda-feira (23), depois de ter a sua contratação anunciada no último domingo (22). Na terça-feira (24), ele terá o seu primeiro contato com o elenco colorado, que treinou nesta segunda (23) pela manhã ainda sob o comando do interino Ariel Mamede.\nNa terça, Guto Ferreira fará treinos em dois períodos com o Vila Nova. Na quarta (25) e na quinta (26), as atividades serão pela manhã. Na sexta (27), os treinos acontecem novamente em dois períodos, e no sábado (28) e no domingo (29) as atividades serão apenas pela manhã.