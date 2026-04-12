Técnico do Vila Nova, Guto Ferreira viu evolução do Tigre na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta na noite deste sábado (11), em Campinas (SP). Apesar disso, o treinador afirma que a melhora da equipe sob seu comando será gradual. Com cinco acessos no currículo, Guto espera que o clube dê uma "estocada" na hora certa para subir, o que prevê acontecer a partir do meio do 2º turno.\n"O principal é que estamos conseguindo os pontos, correr entre os primeiros. Vai ajustando. Daqui a pouco, a gente encorpa, dá a estocada que precisa. Mas não pensa que vai ser no 1º turno. O mais importante é dar a estocada do meio do 2º turno em diante, para chegar bem", falou Guto Ferreira.\nO treinador se mostrou convicto ao responder sobre por que deixou o volante João Vieira no banco de reservas para enfrentar a Ponte Preta fora de casa.