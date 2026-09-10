Guto Miguel avançou à semifinal do torneio de simples do US Open Junior. Nesta quinta-feira (10), o tenista goiano bateu, de virada, Jordan Lee, dos Estados Unidos. A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (11).\nO triunfo pelas quartas de final foi emocionante. O goiano perdeu o primeiro set, reagiu no segundo e precisou salvar três match points no tie-break do terceiro período para conquistar a vitória e classificação. A partida foi disputada em Nova York, nos Estados Unidos. Esse é o segundo ano seguido que Guto Miguel vai à semifinal do US Open Junior.\nGuto Miguel avançou à semifinal do torneio de simples no US Open Junior (Marcelo Souto/Rede Tênis)\nNa próxima fase, o goiano vai enfrentar o austríaco Thilo Behrmann, cabeça de chave número 7 do torneio. A partida será disputada nesta sexta-feira (11), ainda sem horário definido.