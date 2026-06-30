Guto Miguel voltou a vencer no J300 de Roehampton, em Londres, na Inglaterra. Nesta terça-feira (30), o tenista goiano bateu o norte-americano Jordan Lee, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e avançou às quartas de final do torneio inglês.\nNa próxima fase, Guto Miguel vai reeditar a final do torneio júnior de Roland Garros contra o norte-americano Michael Antonius. A partida será disputada nesta quarta-feira (1º de julho). O horário ainda será divulgado, mas vai ocorrer no período da manhã.\nNo início de junho, Guto Miguel bateu Michael Antonius na final do torneio juvenil de Roland Garros por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O tenista goiano se tornou o primeiro brasileiro a vencer a competição juvenil na história.\nFoi essa vitória que levou Guto Miguel à liderança do ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).