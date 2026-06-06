Guto Miguel dedicou o título juvenil de Roland Garros ao técnico Kike Graneiro, que perdeu o irmão há duas semanas. O gesto do brasileiro de 17 anos emocionou o treinador.\nPrimeiro queria parabenizar meu adversário [Michael Antonius], ele podia errar um pouquinho mais pra melhorar minha vida hoje, mas foi uma grande partida. Eu quero agradecer todo meu time, minha família e todos que me apoiaram nessa semana e em toda essa jornada. Não é fácil as vezes, mas vocês fizeram esse sonho se tornar realidade. Quero dedicar esse título ao meu coach Kike. Especialmente pelo momento difícil que o irmão dele faleceu, duas semanas atrás, e ele estava aqui comigo passando por isso todos esses dias' disse Guto Miguel.\nMarco Grangeiro, irmão de Kike, morreu há duas semanas, enquanto Kike estava na Europa ajudando Guto na preparação para a competição. Kike não segurou a emoção e chorou muito no box técnico enquanto Guto falava na quadra.