Guto Miguel e Ziga Sesko venceram os tenistas Teodor Davidov e Tyler Lee, ambos dos Estados Unidos, e avançaram às quartas de final do torneio de duplas do US Open Junior. A vitória do goiano e do esloveno foi por 2 sets a 0, com duplo 6/2.\nNa próxima fase, que vale vaga na semifinal do Grand Slam, Guto Miguel e Ziga Sesko vão enfrentar nova dupla dos Estados Unidos: os tenistas Tanishk Konduri e Marcel Latak.\nGuto Miguel e Ziga Sesko são os líderes do ranking da Federação Internacional de Tênis no ranking de duplas. O tenista goiano também lidera a lista individual.\nA organização do US Open ainda não divulgou detalhes do dia e horário da próxima partida da dupla.\nNesta quinta-feira (10), Guto Miguel deve voltar a jogar no torneio de simples. Também na quarta-feira, o goiano venceu o tenista honconguês Kai Thompson por 2 sets a 0 e avançou às quartas de final. Ele ganhou com parciais de 6/2 e 6/4.