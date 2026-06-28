O tenista Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto Miguel, estreou com vitória no J300 de Roehampton, na Inglaterra. Neste domingo (28), o atleta goiano bateu o francês Aaron Gabet por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1.\nGuto Miguel avançou à 2ª fase do torneio inglês e vai enfrentar o tcheco Jakub Kusy. A partida será disputada nesta segunda-feira (29), a partir das 6h30 (de Brasília).\nEssa é a primeira competição que Guto Miguel participa desde o título júnior em Roland Garros, na França, no início de junho.\nÁrbitro goiano, Wilton Pereira Sampaio apita Holanda x Marrocos e iguala recorde na Copa do Mundo\nCopa do Mundo: o menino do bairro de Campinas que previu o Maracanazo\nRussell vence pela primeira vez desde março e Verstappen bate Antonelli\nA competição em Roehampton faz parte da preparação de Guto Miguel para a disputa do torneio júnior de Wimbledon. A principal competição que o tenista goiano vai participar terá início no dia 4 de julho e vai ocorrer até o dia 12.