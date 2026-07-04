O tenista goiano Guto Miguel venceu, neste sábado (4), em sua estreia no torneio júnior de Wimbledon, o britânico Vincent Fletcher por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). Foi a estreia do jovem de 17 anos na competição, que disputa pela terceira vez, agora com status de número 1 do mundo na categoria.\nAgora, Guto espera a definição do seu adversário na 2ª rodada do torneio, que sairá do confronto entre o italiano Matteo Gribaldo e o norte-americano Jack Secord.\nGuto Miguel, de 17 anos, chega a Wimbledon com status de atual campeão do torneio júnior de Roland Garros, na França. O tenista foi o primeiro brasileiro a conquistar esse título por essa categoria e o quarto atleta do Brasil a vencer um Grand Slam júnior.\nO tenista goiano tenta fazer história novamente e se tornar o primeiro brasileiro campeão júnior de Wimbledon. Os outros brasileiros que venceram uma edição de Grand Slam foram: Tiago Fernandes (campeão do Australian Open em 2010), Thiago Wild (US Open em 2018) e João Fonseca (US Open em 2023).