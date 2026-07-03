Guto Miguel estreia neste sábado (4) no torneio júnior de Wimbledon. O tenista goiano vai enfrentar o britânico Vincent Fletcher na primeira rodada da famosa competição da grama inglesa. A partida será disputada a partir das 7 horas (de Brasília) e terá transmissão do Disney+.\nSerá a primeira vez que os tenistas vão se enfrentar. Guto Miguel é o líder do ranking da Federação Internacional de Tênis, enquanto o britânico aparece na 353º da lista. Ele foi convidado para disputar a competição júnior de Wimbledon.\nQuem passar do confronto vai enfrentar o vencedor entre o italiano Matteo Gribaldo e o norte-americano Jack Secord. A partida será no domingo (5), em horário a ser definido.\nGuto Miguel, de 17 anos, chega a Wimbledon com status de atual campeão do torneio júnior de Roland Garros, na França. O tenista foi o primeiro brasileiro a conquistar esse título por essa categoria e o quarto atleta do Brasil a vencer um Grand Slam júnior.