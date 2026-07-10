O tenista Guto Miguel garantiu vaga na final júnior de duplas em Wimbledon. O goiano de 17 anos compete com o esloveno Ziga Sesko. Nesta sexta-feira (10), os tenistas venceram Oluwaseun Ogunsakin, da Nigéria, e Ntungamili Raguin, da Botsuana, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 e 10/6.\nNa decisão, Guto Miguel e Ziga Sesko vão enfrentar os norte-americanos Michael Antonius e Andrew Johnson.\nGuto Miguel tem a chance de se tornar o segundo brasileiro campeão na categoria de duplas em Wimbledon. Em 2014, Orlando Cruz e Marcelo Zormann foram campeões.\nO tenista goiano lidera o ranking da ITF na categoria individual e de duplas. A final em Wimbledon será o encontro entre a dupla número 1 na categoria juvenil, Guto Miguel e Ziga Sesko, contra a dupla número 2 no ranking da ITF, Michael Antonius e Andrew Johnson.